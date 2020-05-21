Житель Пензы в маске старика украл 20 миллионов рублей из банкоматов

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В Пензе мужчина под видом инкассатора похитил более 20 миллионов рублей из банкоматов в центре города. В этой афере ему помогли латексная маска и спецформа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кража произошла в начале апреля. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по региону начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения. На кадрах видно, что к банкоматам подошёл седой старик и с помощью специального ключа извлёк кассеты с деньгами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Однако, когда вора вычислили и задержали, выяснилось, что он несколько не соответствует внешности, которая попала в кадр камер наблюдения. Однако несостыковка разрешилась благодаря обыску квартиры подозреваемого.

По месту жительства 39-летнего задержанного были обнаружены латексная маска с внешностью пожилого мужчины, форма инкассатора, оборудование для вскрытия банкоматов, а также несколько пар очков.

— Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике, — отметила представитель МВД России Ирина Волк.

В министерстве добавили, что задержанный ранее занимался починкой и обслуживанием платёжных банкоматов, поэтому хорошо знал, как они работают. Что касается маски, то её он приобрёл в интернет-магазине. Сумку злоумышленник сшил собственноручно, а номера автомобилей были поддельными.