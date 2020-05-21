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В Москве молодожёны получили штраф за выход на балкон

Общая сумма наказания составила 44 тысячи рублей.

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Видео © LIFE

В Москве супружескую пару оштрафовали на 44 тысячи рублей за переход границы региона, хотя она уверяет, что не покидала пределы квартиры за всё время режима самоизоляции.

Молодожёны Александр Валигурский и Светлана Бальчевская зарегистрировали свой брак 25 апреля и хотели уехать в путешествие на медовый месяц, однако пандемия коронавируса нарушила их планы.

Как рассказал Лайфу супруг, 28 апреля он почувствовал ухудшение здоровья и решил вызвать врачей скорой помощи.

Я почувствовал недомогание в грудной клетке, сильные боли, была высокая температура, мы вызвали врача. Мне поставили диагноз КТ–1 "вирусная пневмония", в бумажке написано: "Возможно, CoViD-19", — отметил мужчина.

Жена подчеркнула, что у неё тест на коронавирус оказался отрицательным, но супруги вместе оказались на домашнем карантине и чётко его соблюдали.

Однако 9 мая Александру пришло сообщение с портала "Госуслуги", что ему выписан штраф за нарушение самоизоляции. Зайдя на официальный сайт, он убедился, что у него уже несколько таких штрафов. Жена также зашла на свою страницу и обнаружила, что у неё имеются аналогичные штрафы за нарушение карантина.

Наше предположение — штрафы выставлены только за то, что наш дом находится на границе Москвы и Московской области, а окна квартиры выходят в разные стороны. Посмотрели в свои телефончики на даты фотографий. Они чётко совпадают с датами штрафов. Вышел на балкон сфотографировать, зашёл домой — и получил за это штраф, — рассказали супруги.

По их словам, они выходили на балкон, чтобы полюбоваться и сфотографировать местные красоты. Однако теперь уже появляются на балконе без телефонов. Пара также добавила, что её жалобы были зарегистрированы, однако ответов на них от московских властей пока не последовало.

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