Исследователи рассказали, могут ли наступить в России из-за коронавируса "вторые 90-е"

Из-за пандемии коронавируса и введения различных ограничительных мер сокращение ВВП в России в этом году может достичь от 4-6% до 10-15%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование Boston Consulting Group (BCG) под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть в кризис".

Сообщается, что многое будет зависеть, от продолжительности ограничений, связанных с CoViD-19, а также от ситуации на рынке углеводородов.

Согласно прогнозу, из-за сокращения добычи, а также падения цен на нефть, Россия недополучит примерно 3-5% ВВП, которые равно разделены между компаниями и госбюджетом. Приостановка инвестиций в основной капитал на период действия ограничений и их сокращение до конца года сократят ВВП еще примерно на 2-2,5%. Дефицит бюджета может составить 1,5-2,5% ВВП.

Компания BCG выделила три сценария, по которым может пойти российская экономика.

Первый из них предполагает снижение ВВП на 4-6%. В этом случае сферы деятельности и услуг непродовольственной розницы тормозят свою работу примерно на 2 месяца. После снятия ограничений бизнес сможет быстро восстановить прежние позиции. Основным индикатором данного сценария является рост безработицы в результате сокращений и закрытия МСБ.

Согласно второму сценарию, экономика страны потеряет 7-10%, начнутся повторные всплески уровня заболеваемости людей вплоть до появления вакцины. В этой ситуации происходит сокращение в сфере услуг и ритейла, падает спрос на недвижимость, сокращаются производства и оптовой торговли.

Как отмечают эксперты, наиболее жёсткий сценарий подразумевает падение ВВП на 10-15%. Это произойдёт в том случае, если кризис, связанный с коронавирусом, продлится долгое время, будут вводиться новые серьёзные меры ограничения. В этом случае затормозится промышленное производство и строительство, начнётся масштабный кризис ликвидности по всей экономике, который даст огромную нагрузку на российскую банковскую систему.