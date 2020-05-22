Попова рассказала, кому поставят прививку от CoViD-19 в первую очередь

В первую очередь прививки от коронавируса поставят тем, кто находится в группе риска. Об этом в интервью РИА "Новости" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам сначала прививают группы риска Анна Попова глава Роспотребнадзора

По её словам, сейчас прорабатывается вопрос о создании вакцины для большей части населения России.