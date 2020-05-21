НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Собираемся гасить огонь". Трамп не намерен вводить в США ограничения в случае второй волны CoViD-19

Глава Белого дома выразил уверенность в системе здравоохранения страны.

89
Post cover

Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита на завод Ford в штате Мичиган заявил журналистам, что не собирается вводить строгие ограничения, если в стране будет вторая волна коронавируса.

Говорят, она (вторая волна заболевания. — Прим. Лайфа) может произойти с очень большой вероятностью. Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Мы не собираемся закрывать страну, — отметил Трамп.

Он также выразил уверенность в том, что система здравоохранения страны сможет справиться с этой ситуацией и готова к любым вспышкам эпидемий.

Выбор редакции

Loading...