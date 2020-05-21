"Собираемся гасить огонь". Трамп не намерен вводить в США ограничения в случае второй волны CoViD-19

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита на завод Ford в штате Мичиган заявил журналистам, что не собирается вводить строгие ограничения, если в стране будет вторая волна коронавируса.

— Говорят, она (вторая волна заболевания. — Прим. Лайфа) может произойти с очень большой вероятностью. Это стандарт. И мы собираемся гасить огонь. Мы не собираемся закрывать страну, — отметил Трамп.