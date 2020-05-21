Мэр Алушты объяснила своё пожелание "сдохнуть собачкам"

Мэр города Алушты Галина Огнёва извинилась за пожелание "сдохнуть собачкам", которое она обронила во время онлайн-трансляции заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом она написала в "Фейсбуке".

— Приношу свои извинения за неосторожную фразу про собак, сказанную во время заседания городского оперативного штаба. Я абсолютно не имела в виду ничего дурного, у меня у самой две собаки дома. Сожалею, если я где-то выразила мысль не совсем корректно, — написала Огнёва.

Она также обратилась к жителям полуострова и призвала их не цепляться и не "мусолить" неосторожно брошенные фразы, а вместо этого переключить своё внимание на другие — более актуальные — проблемы региона.