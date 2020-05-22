В Госдуме заявили, что у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу

В нижней палате парламента также считают решение американского лидера деструктивным.

У российских властей есть план реагирования на то, что США в одностороннем порядке приняли решение выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом журналистам сообщил председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

— Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя договор имеет многосторонний характер. Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности, — отметил парламентарий.

По его мнению, данное решение американских властей является деструктивным и оно "может поставить под угрозу систему военной безопасности на Европейском континенте".

Кроме того, Слуцкий добавил, что Россия никогда не нарушала Договор по открытому небу, чего нельзя сказать о США, "которые просто замалчивают многочисленные проблемы с выполнением ДОН". Депутат также подчеркнул, что ожидает реакции от европейских стран — союзников США по НАТО, последуют ли они примеру Вашингтона.