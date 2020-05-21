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В МИД рассказали, когда РФ сформирует позицию по выходу США из Договора по открытому небу

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон покинет договор.

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Фото © ТАСС / Артём Житенев

Позиция России относительно выхода США из Договора по открытому небу будет сформирована после того, как Штаты предоставят разъяснения по дипломатическим каналам связи. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, помимо полемики и публичных заявлений имеется практика соблюдения соглашений и договоров, а также соответствующая комиссия, которая занимается претензиями сторон.

И есть ещё дипломатические каналы, по которым мы ждём соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать своё отношение к их позиции, — отметила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Штаты покидают Договор по открытому небу из-за того, что Москва его якобы не соблюдает.

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