В МИД рассказали, когда РФ сформирует позицию по выходу США из Договора по открытому небу

Позиция России относительно выхода США из Договора по открытому небу будет сформирована после того, как Штаты предоставят разъяснения по дипломатическим каналам связи. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, помимо полемики и публичных заявлений имеется практика соблюдения соглашений и договоров, а также соответствующая комиссия, которая занимается претензиями сторон.

— И есть ещё дипломатические каналы, по которым мы ждём соответствующих пояснений, разъяснений американской стороны, чтобы сформировать своё отношение к их позиции, — отметила Захарова.