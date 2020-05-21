Глава Минкульта рассказала, как будут рассаживаться зрители в театрах после их открытия

Зрители в российских театрах после открытия будут рассаживаться в шахматном порядке. Об этом в эфире программы "Время" на Первом канале заявила глава Минкульта РФ Ольга Любимова.

— Одна из мер, которые будут обсуждаться с Роспотребнадзором, — так называемый шахматный порядок. Эта практика уже мировая, она рассматривается, — уточнила Любимова.

Министр отметила, что билеты будут продаваться на чётные места нечётных рядов, а нечётные места — в чётных рядах. Таким образом получится добиться "шахматного порядка".

— Но вы понимаете, что зрителей будет намного меньше. Экономика и выпадающие доходы какое-то время будут ещё беспокоить, — добавила Любимова.