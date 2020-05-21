Пассажиры МЦД совершили более 63 миллионов поездок за первые полгода

За первые полгода работы Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили более 63 миллионов поездок. Об этом говорится в сообщении столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что по МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) совершено более 30 миллионов поездок, тогда как по МЦД-2 (Курско-Рижский) проехалось более 33 миллионов раз.

— Московские центральные диаметры — один из ключевых проектов, который меняет транспортную архитектуру московской агломерации. Первые два диаметра улучшили транспортную доступность более 45 районов Москвы и таких крупных городов Московской области, как Лобня, Долгопрудный, Одинцово, Нахабино, Красногорск и Подольск, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.

По его словам, первый рекорд был зафиксирован ещё 6 марта. В тот день поездами воспользовались более 568 тысяч раз. Кроме того, за полгода работы МЦД пассажиры сэкономили около 620 миллионов рублей за счёт введения новой тарифной системы.