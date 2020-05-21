Пассажиры МЦД совершили более 63 миллионов поездок за первые полгода

За первые полгода работы Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиры совершили более 63 миллионов поездок. Об этом говорится в сообщении столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что по МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) совершено более 30 миллионов поездок, тогда как по МЦД-2 (Курско-Рижский) проехалось более 33 миллионов раз.
— Московские центральные диаметры — один из ключевых проектов, который меняет транспортную архитектуру московской агломерации. Первые два диаметра улучшили транспортную доступность более 45 районов Москвы и таких крупных городов Московской области, как Лобня, Долгопрудный, Одинцово, Нахабино, Красногорск и Подольск, — отметил глава департамента Максим Ликсутов.
По его словам, первый рекорд был зафиксирован ещё 6 марта. В тот день поездами воспользовались более 568 тысяч раз. Кроме того, за полгода работы МЦД пассажиры сэкономили около 620 миллионов рублей за счёт введения новой тарифной системы.
До конца года планируется открытие ещё четырёх станций, среди которых одна — на МЦД-1 и три — на МЦД-2, также будет завершена реконструкция шести станций. Сообщается, что строительство ещё трёх станций начнётся до конца 2020 года. В это же время на линии должны будут выйти 469 новых вагонов с пониженным уровнем шума.