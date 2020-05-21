"Жёстко задержавших" педофила полицейских из Новгородской области отпустили

Трёх полицейских из города Боровичи Новгородской области, которых обвиняют в превышении должностных полномочий при задержании педофила, отпустили. Об этом Лайфу рассказал адвокат одного из правоохранителей Татеос Тумасян.
— Отпустили ребят всех сегодня. Видимо, жалобы, которые мы писали, сыграли определённую роль, — отметил правозащитник.
В свою очередь, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в Центральный аппарат СК для проведения более полного и объективного расследования.
— Председатель СК России потребовал провести исчерпывающий комплекс следственных действий и всесторонне разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Ранее Лайф рассказывал, что весной 2019 года сотрудники уголовного розыска Дмитрий Александров, Эдгар Афанасьев и Павел Боровков установили личность педофила, пристававшего к девочкам 9–12 лет в городских автобусах. При задержании тот оказал сопротивление и его пришлось повалить на землю. Спустя пару дней задержанный написал заявление о превышении сотрудниками полиции должностных полномочий, а также снял побои.