Родители выпускников школ оценили решение о переносе ЕГЭ

Семьи, в которых есть школьники, заканчивающие обучение в этом году, положительно относятся к идее президента России Владимира Путина о переносе начала ЕГЭ. Об этом Лайфу рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

— Этот год вообще очень сложный для ребят, и, конечно, последнюю четверть практически они были лишены возможности нормально готовиться к ЕГЭ. Поэтому вопросы есть и родители, конечно, обеспокоены тем, как ребята в этом году будут сдавать ЕГЭ. То, что сроки перенесены, это, конечно, плюс. По крайней мере, понятно, когда это будет и что нужно учить, — рассказала она.

По словам Летковой, для выпускников и их родителей ранее было не до конца понятно, как будет проходить единый госэкзамен и будет ли он вообще в этом году.

— Хочется надеяться, что теперь, когда уже президент озвучил эти даты и объявил, что ЕГЭ всё-таки будет, хочется надеяться, что теперь так и будет, потому что сейчас родителей больше всего как-то выбивает из колеи то, что не было определённости и ясности — к чему готовиться, когда, как готовить ребят, — подчеркнула председатель ассоциации.

Леткова также выразила надежду на скорое снятие ограничительных мер и отмену режима самоизоляции, чтобы выпускники могли ходить в школы и готовиться к ЕГЭ очно, а не в дистанционной форме.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проведение ЕГЭ в стране начнётся 29 июня, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил, что аттестаты выдадут всем выпускникам до 15 июня.