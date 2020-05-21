Мария Порошина трогательно поздравила Куценко с днём рождения, показав кадры из архива

Российская актриса театра, кино и дубляжа Мария Порошина поздравила с днём рождения своего бывшего возлюбленного — актёра Гошу Куценко — трогательной публикацией в социальных сетях, передают "Дни.ру".

В своём аккаунте в "Инстаграме" Порошина опубликовала видео, на котором запечатлён Куценко вместе с их полуторагодовалой дочерью Полиной. Запись датируется декабрём 1996 года.

— Самый добрый! Самый талантливый! Самый мудрый! Будь счастлив! С днём рождения! — написала артистка в подписи к публикации.

Подписчики оценили в комментариях трогательный жест Порошиной и теплоту поздравления. Не остался в стороне и сам именинник. Куценко написал "Прости меня..." и прикрепил к сообщению эмодзи в виде воздушного поцелуя. За что именно извинился артист, остаётся лишь гадать.

Отметим, что пара познакомилась на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ и прожила вместе пять лет в гражданском браке. После расставания артисты сумели сохранить дружеские и близкие отношения.