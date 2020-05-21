МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что ничего не мешает США продолжать обсуждение вопросов, связанных с Договором по открытому небу, вместо того чтобы выходить из соглашения.

— Мы отвергаем любые попытки оправдать выход из этого фундаментального соглашения наличием неких технических проблем. Я напомню, что любой договор в сфере военной безопасности, как правило, очень сложная материя. И при наличии политической воли (а их подписывают тогда, когда существует политическая воля) все проблемы решаются на основе сотрудничества, на основе баланса интересов, — сказал РИА "Новости" Грушко.

Он подчеркнул, что со стороны РФ никаких нарушений договора нет, а вот к США есть претензии по его выполнению. Замглавы МИД России отметил, что эти вопросы должны решаться в рамках специально созданной комиссии, которая оценивает действия соглашения.