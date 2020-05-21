В США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

США выйдет из Договора по открытому небу через шесть месяцев, однако Вашингтон готов пересмотреть своё решение, если РФ "вернется к соблюдению" соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
— Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединённые Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернётся к полному соблюдению договора, — сказал он.
Госсекретарь добавил, что Москва "годами демонстративно и постоянно нарушала договор", в том числе не разрешая или ограничивая полёты в рамках договора. В частности, подчеркнул Помпео, Россия отказала воздушным судам в заходе в десятикилометровый коридор вдоль её границы с Абхазией и Южной Осетией.
Кроме того, отметил госсекретарь, Москва запретила наблюдательные полёты над Калининградом, который является "местом размещения значительного военного потенциала".
Напомним, администрация президента в течение восеми месяцев взвешивала плюсы и минусы от участия США в договоре и пришла к выводу, что для страны выгоднее выйти из соглашения. При этом причиной такого решения главным образом называются нарушения договора со стороны России. В частности, запреты на наблюдательные полёты над Москвой, Чечнёй и Калининградской областью.
Постепенно Вашингтон начал уведомлять о своём решении другие страны-участницы соглашения. Официальное сообщение о выходе предоставят России 22 мая.
США и Россия в прошлом неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях договора. В 2018 году Штаты обвинили РФ в невыполнении условий Договора по открытому небу. Как позже объяснили в Минобороны России, на самом деле это было частью кампании против нового самолёта наблюдения Ту-214ОН. Также в американском оборонном бюджете на 2019 год уже говорилось, что страна приостанавливает сотрудничество с Россией в рамках договора, пока Россия "не вернётся к его соблюдению". В конце прошлого года США вновь сделали заявление о возможном выходе из соглашения, хотя позже признали, что это может стать большой ошибкой.