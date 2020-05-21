В США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

США выйдет из Договора по открытому небу через шесть месяцев, однако Вашингтон готов пересмотреть своё решение, если РФ "вернется к соблюдению" соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

— Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединённые Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернётся к полному соблюдению договора, — сказал он.

Госсекретарь добавил, что Москва "годами демонстративно и постоянно нарушала договор", в том числе не разрешая или ограничивая полёты в рамках договора. В частности, подчеркнул Помпео, Россия отказала воздушным судам в заходе в десятикилометровый коридор вдоль её границы с Абхазией и Южной Осетией.

Кроме того, отметил госсекретарь, Москва запретила наблюдательные полёты над Калининградом, который является "местом размещения значительного военного потенциала".

Напомним, администрация президента в течение восеми месяцев взвешивала плюсы и минусы от участия США в договоре и пришла к выводу, что для страны выгоднее выйти из соглашения. При этом причиной такого решения главным образом называются нарушения договора со стороны России. В частности, запреты на наблюдательные полёты над Москвой, Чечнёй и Калининградской областью.

Постепенно Вашингтон начал уведомлять о своём решении другие страны-участницы соглашения. Официальное сообщение о выходе предоставят России 22 мая.