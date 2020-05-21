НАТО созывает экстренное заседание после выхода США из Договора по открытому небу

Совет НАТО проведёт экстренное заседание 22 мая после решения президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу северо-атлантического альянса.

— На саммите НАТО в 2018 году главы государств и правительств стран НАТО выразили свою озабоченность в отношении избирательного применения Россией Договора по открытому небу, и что этот факт подрывает безопасность альянса. В особенности мы озабочены тем фактом, что Россия ограничила полеты над своими отдельными районами. Союзники намерены интенсивно консультироваться относительно будущего этого договора, — отметили в пресс-службе.

Однако неизвестно, кто являлся инициатором проведения заседания. По данным ТАСС, инициатива исходила от США, что заручиться поддержкой стран НАТО по данному вопросу. Кроме того, источник агентства сообщает, что на встрече будут решаться вопросы по европейской и евроатлантической безопасности и режиме контроля над обычными вооружениями.