Эксперт объяснил, чем ответит Россия на выход США из Договора по открытому небу

Отказ Вашингтона продолжить участие в международном Договоре по открытому небу — абсолютно дестабилизирующий, подрывающий мировую военно-стратегическую стабильность шаг, России в такой ситуации следует делать упор на усиление своих оборонительных возможностей. Об этом в интервью Лайфу рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Я полагаю, что главная и правильная реакция — это дальнейшее укрепление системы воздушно-космической обороны России для того, чтобы концепция американского мгновенного глобального удара не могла быть применима к нашей стране. Это подразумевает усиление системы ВКО за счёт насыщения её высокоточными комплексами, — сказал он.

По мнению Коротченко, решение американской администрации выйти из договора лишает Россию одного из инструментов эффективного контроля за военной активностью и военными планами США, однако это обоюдная ситуация.