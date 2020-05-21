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Эксперт объяснил, чем ответит Россия на выход США из Договора по открытому небу

Он также отметил, что отказ от соглашения лишает обе страны инструментов эффективного контроля за военными планами оппонента.

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Отказ Вашингтона продолжить участие в международном Договоре по открытому небу — абсолютно дестабилизирующий, подрывающий мировую военно-стратегическую стабильность шаг, России в такой ситуации следует делать упор на усиление своих оборонительных возможностей. Об этом в интервью Лайфу рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Я полагаю, что главная и правильная реакция — это дальнейшее укрепление системы воздушно-космической обороны России для того, чтобы концепция американского мгновенного глобального удара не могла быть применима к нашей стране. Это подразумевает усиление системы ВКО за счёт насыщения её высокоточными комплексами, — сказал он.

По мнению Коротченко, решение американской администрации выйти из договора лишает Россию одного из инструментов эффективного контроля за военной активностью и военными планами США, однако это обоюдная ситуация.

Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон намерен выйти из Договора по отрытому небу в течение шести месяцев. До этого США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в его невыполнении. Как пояснили в Минобороны, во многом американская позиция нацелена против российского самолёта наблюдения Ту-214ОН, который США неоднократно отказывались допустить к полётам над своей территорией без объяснения причин.

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