Эксперт объяснил, чем ответит Россия на выход США из Договора по открытому небу

Отказ Вашингтона продолжить участие в международном Договоре по открытому небу — абсолютно дестабилизирующий, подрывающий мировую военно-стратегическую стабильность шаг, России в такой ситуации следует делать упор на усиление своих оборонительных возможностей. Об этом в интервью Лайфу рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
— Я полагаю, что главная и правильная реакция — это дальнейшее укрепление системы воздушно-космической обороны России для того, чтобы концепция американского мгновенного глобального удара не могла быть применима к нашей стране. Это подразумевает усиление системы ВКО за счёт насыщения её высокоточными комплексами, — сказал он.
По мнению Коротченко, решение американской администрации выйти из договора лишает Россию одного из инструментов эффективного контроля за военной активностью и военными планами США, однако это обоюдная ситуация.
Ранее Лайф сообщал, что Вашингтон намерен выйти из Договора по отрытому небу в течение шести месяцев. До этого США и Россия неоднократно обвиняли друг друга в его невыполнении. Как пояснили в Минобороны, во многом американская позиция нацелена против российского самолёта наблюдения Ту-214ОН, который США неоднократно отказывались допустить к полётам над своей территорией без объяснения причин.