Журналисты раскрыли секрет резкого похудения Порошенко

Украинские журналисты издания "Страна.ua" рассказали, в чём секрет резкого похудения экс-президента Украины Петра Порошенко.

В материале говорится, что в марте этого года бывший глава государства провёл неделю в испанской клинике SHA Wellness, где прошёл курс детоксикации. Как отмечают специалисты, Порошенко удалось за это время сбросить от десяти до двадцати килограммов.

Сообщается, что в лечение экс-президента, а ныне народного депутата Украины входили косметические процедуры по омоложению, курс лекций и тренировок, а также программа по снижению веса, основанная на макробиотической диете.

Кроме того, украинское издание выяснило, что на территории лечебной клиники находятся сауна, турецкая баня и специальные лечебные бассейны. Кроме того, практикуется йога, а также проводятся мастер-классы по приготовлению здоровой пищи.

Журналисты уточнили, что медучреждение с пятью звёздами специализируется на профилактике преждевременного старения. Стоимость курса похудения составляет 3600 евро (279 тысяч рублей), при этом проживание не входит в эту сумму. Цены за номер разные: от 400 до 7500 евро в сутки (от 31 до 582 тысяч рублей).