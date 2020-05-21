Дворецкий 11 президентов США умер от коронавируса

В США на 92-м году ушёл из жизни бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, сообщает NBC.

Известно, что мужчина служил при 11 президентах Соединённых Штатов, Джерман был одним из старейших сотрудников Белого дома. Сначала его взяли на работу уборщиком в 1957 году при президенте Дуайте Эйзенхауэре.

В период правления Джона Кеннеди (1961-1963) Джерман заслужил повышение до дворецкого. По словам его внучки, повышению дедушки поспособствовала первая леди США Жаклин Кеннеди, с которой у него сложились хорошие отношения.

Последним президентом, при котором работал Джерман, стал Барак Обама. В 2012 году мужчина вышел на пенсию.