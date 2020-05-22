Медики на Сахалине не получили более 400 тысяч рублей стимулирующих выплат

На Сахалине 14 работников инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Долинске не получили дополнительные выплаты, положенные за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом сообщает прокуратура региона.

— Вопреки законодательству 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тыс. рублей в связи с отсутствием у них специального образования, — говорится в сообщении.