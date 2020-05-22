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Медики на Сахалине не получили более 400 тысяч рублей стимулирующих выплат

Поводом для этого стало "отсутствие специального образования" у врачей. Правда, к работе они были допущены.

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Фото © Pixabay

На Сахалине 14 работников инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Долинске не получили дополнительные выплаты, положенные за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус. Об этом сообщает прокуратура региона.

Вопреки законодательству 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тыс. рублей в связи с отсутствием у них специального образования, — говорится в сообщении.

При этом они были допущены к работе с пациентами. Прокурор города в этой связи внёс представление об устранении нарушений трудовых прав работников учреждения.

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