Большинство российских школьников не смогут отдохнуть в летнем лагере из-за коронавируса

Несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, детские летние лагеря в России всё же начнут свой сезон, однако, к сожалению большинства школьников, отдохнуть в них сможет не более трети от общего количества желающих. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на члена координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Сергея Минделевича.

— Если учитывать, что в этом году откроется на 20–25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят, — приводит его слова издание.

Минделевич также отметил, что сокращение количества дней в смене с трёх до двух недель позволит увеличить число ребят, которые попадут на оздоровительный отдых этим летом. Однако, по его словам, это также снизит и положительный эффект от поездки в детский лагерь, поскольку медики отводят на оздоровление 21 день.