За сутки в мире выявили более 100 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в мире было выявлено более 100 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирус" достигло 4,89 миллиона человек. Об этом говорится в ежедневном бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

По её данным, на 11:00 мск 21 мая в мире было зарегистрировано 4 893 186 заболевших и 323 256 погибших от заболевания, прирост составил 103 981 и 4467 соответственно. Наиболее сложная ситуация сложилась в Северной и Южной Америке — 2 166 003 заболевших с начала вспышки инфекции, из которых более 60 тысяч зарегистрировано за последние сутки. Число погибших за сутки выросло на 2806 и достигло 128 649.

На втором месте по числу инфицированных идёт Европа, где их насчитывается 1 946 610 человек, за сутки было выявлено 17 811 случаев. Количество погибших в регионе за последние 24 часа увеличилось на 1250, достигнув 170 283. Третью позицию по количеству пациентов с подтверждённым диагнозом занимает Восточно-Средиземноморский регион — 376 379. За сутки здесь было зафиксировано 14 477 новых случаев, число погибших выросло на 165 и составляет 10 468.