Попова заявила, что коронавирус нельзя сравнивать с гриппом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА "Новости" заявила, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью и его нельзя сравнивать с эпидемией гриппа.

- Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа , - отметила Попова.

По её словам, несколько десятков описанных мутаций сегодня нельзя оценить в части их влияния на организм человека и возможность его поражения. Также она отметила, что анализ секвенции вируса показывает, что CoViD-19 не демонстрирует высоких уровней мутаций.