В России отказались от идеи "полупустых" самолётов

Роспотребнадзор отказался от идеи вводить в самолётах "шахматную" рассадку пассажиров, чтобы сохранить социальную дистанцию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что от меры были вынуждены отказаться после проработки вопроса с главой Минтранса Евгением Дитрихом, который предупредил о росте цен более чем на 70% из-за подобной меры.

С предложением отменить рекомендацию о "полупустых" самолётах обратилась и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Там также увидели, что данная мера может вызвать рост стоимости билетов приблизительно на 50%.