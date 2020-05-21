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Россияне во время эпидемии должны будут летать в самолётах в масках и перчатках

На рейсах более трёх часов их будут планово менять.

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Фото © Shutterstock

Росавиация и Роспотребнадзор сформировали финальные методические рекомендации в самолётах и аэропортах в период эпидемии коронавируса. Снимать их планируют в три этапа. Об этом сообщает РИА "Новости".

На первом этапе предполагается, что пассажиров будут пускать на борт самолёта только в защитных масках и перчатках, находиться в которых будет необходимо до окончания рейса.

На рейсах более трёх часов производится плановая замена масок путём раздачи и сбора использованных защитных масок бортпроводниками. Использованные маски собираются в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации, — сообщили в Росавиации.

Напомним, в начале мая несколько авиакомпаний приняли решение ввести масочный режим на рейсах, чтобы повысить безопасность пассажиров на фоне пандемии. Речь идёт о таких перевозчиках, как Delta, United Airlines и American Airlines. Специалисты полагают, что новые правила останутся и после пандемии.

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