Воссоединение Крымского полуострова с Россией произошло после того, как Украина сама подтолкнула его жителей к такому шагу. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе онлайн-заседания по так называемой формуле Арриа, передаёт ТАСС.

– Я сам не поклонник Виктора Януковича [экс-президента Украины], но я хочу напомнить вам, что гарантами соглашения, достигнутого между ним и оппозицией, были Германия, Франция и Польша. Эти гарантии были нарушены на следующий же день оппозицией, которая просто захватила власть в Киеве и вынудила Януковича бежать, потому что он опасался, и оправданно, за свою жизнь, – приводит его слова агентство.

По его словам, именно эти события и стали "отправной точкой", не будь которой, вся ситуация на сегодняшний день была бы абсолютно другой и Крым был бы там же, где был в 2014 году. Небензя выразил уверенность, что украинцам в настоящий момент совершенно не на кого возложить вину, кроме самих себя.

– Украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году, – заявил Небензя.

Особенность встреч в формате Арриа заключается в том, что это неформальное мероприятие, в котором помимо постоянных представителей Совбеза ООН, принимают участие также представители гражданского общества. Выступившие на мероприятии жители полуострова рассказали его участникам, что сейчас ситуация с соблюдением прав человека на полуострове значительно улучшилась, а их волеизъявление в 2014 году было добровольным и не противоречило конституции Украины.