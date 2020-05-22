В Крыму призывают ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Организация Объединённых Наций должна каким-то образом отреагировать на прекращение подачи воды в Крым со стороны Украины. Об этом заявил депутат Бахчисарайского городского совета Эрвин Мусаев на заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа" относительно ситуации на полуострове, передаёт РИА "Новости".
— Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллиона людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Это противоречит всем основам международного права, — рассказал он.
По словам Мусаева, данная тема не очень часто поднимается в мировых СМИ и ООН должна найти ресурсы для решения этой проблемы. При этом вопрос водной блокады Крымского полуострова нужно решать с учётом того, что он является территорией России.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.