В Крыму призывают ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Организация Объединённых Наций должна каким-то образом отреагировать на прекращение подачи воды в Крым со стороны Украины. Об этом заявил депутат Бахчисарайского городского совета Эрвин Мусаев на заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа" относительно ситуации на полуострове, передаёт РИА "Новости".

— Как в XXI веке можно отключить 2,5 миллиона людей воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу. Это противоречит всем основам международного права, — рассказал он.

По словам Мусаева, данная тема не очень часто поднимается в мировых СМИ и ООН должна найти ресурсы для решения этой проблемы. При этом вопрос водной блокады Крымского полуострова нужно решать с учётом того, что он является территорией России.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена.