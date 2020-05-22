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Паводок 2020 года затронул почти 40 регионов России

В зоне подтопления находится более 300 жилых домов.

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Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

Паводок 2020 года затронул 39 регионов России и 180 населённых пунктов. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на МЧС РФ.

На территории 39 субъектов РФ с начала паводкоопасного периода оказались подтопленными 180 населённых пунктов, — говорится в сообщении.

В зоне подтопления оказалось 309 жилых домов, 2974 приусадебных участка, 94 низководных моста и 71 участок автомобильных дорог.

Наибольшее количество подтопленных территорий выявлено в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.

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