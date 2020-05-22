"Мы что, в России?". Житель Риги удивился объявлениям в транспорте на русском языке

Жителя Риги возмутили объявления в городском транспорте, которые делались на русском языке. Об этом он написал в своём "твиттере".

- Почему в транспорте Rīgas satiksme объявления о масках звучат на русском языке? Русском! Мы что, в России?, - написал возмущенный пользователь.

Внимание на его жалобу обратил и официальный перевозчик Rīgas satiksme ("Рижское сообщение"). Там обратили внимание, что объявления делались не только на русском, но и латышском и английском языках. При этом, 50% велись на национальном языке, а по 25% на двух других.

- Информация на мониторах — только на латышском языке. Объявления об остановках также звучат на латышском языке, - также обратил внимание перевозчик.

Правда и этих объяснений жителю города оказалось недостаточно. Его возмутило, что для объявлений в числе прочих выбрали русский язык, а не украинский, к примеру, или китайский.

- По какой причине вообще выбрали русский язык? Это не язык ЕС, тут не Россия, - отметил возмущенный житель.