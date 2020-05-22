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Сыновья погибшего саудовского журналиста Хашогджи заявили, что простили убийц отца

Он был убит в октябре 2018 года.

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Джамаль Хашогджи. Фото © Twitter / Jamal Khashoggi

Сын саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, убитого в октябре 2018 года в турецком генконсульстве своей страны, написал обращение к убийцам отца, в котором заявил о прощении тех, кто виновен в преступлении.

В эту добродетельную ночь этого священного месяца [Рамадана] мы, сыновья погибшего праведной смертью Джамаля Хашогджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца,написал в "Твиттере" его сын Салах.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства своей страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что журналиста жестоко убили. В апреле 2019 года американские власти приняли решение о запрете на въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к преступлению. В декабре того же года пять человек по этому делу были приговорены к смертной казни.

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