В ООН заявили о доказательствах причастности кронпринца к убийству Хашогджи

Спецдокладчик призвала Эр-Рияд извиниться перед родственниками журналиста, США и Турцией.

В отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда должно быть проведено расследование. Существуют "достоверные доказательства" причастности наследника саудовского престола и других высокопоставленных лиц к расправе над обозревателем The Washington Post Джамалем Хашогджи. Об этом сообщила специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

— Специальный докладчик пришёл к выводу, что господин Хашогджи стал жертвой умышленной, преднамеренной казни, внесудебного убийства, за которое государство Саудовская Аравия несёт ответственность согласно международному праву, — сказано в представленном Каламар документе, выдержки из которого приводит The Guardian.

Спецдокладчик также призвала Эр-Рияд извиниться перед семьёй убитого журналиста, Соединёнными Штатами и Турцией, признать вину в расправе над репортёром и прекратить суд над подозреваемыми.

Напомним, обозреватель The Washington Post саудовского происхождения Джамаль Хашогджи исчез 2 октября 2018 года после того, как вошёл в здание консульства королевства в Стамбуле. Позже стало известно, что журналиста жестоко убили. В ЦРУ заявили, что за преступлением стоит саудовский принц.