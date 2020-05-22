Специалист рассказал, что делать с "просрочкой" при доставке еды

Юрист правовой фирмы "Интеллектуальный капитал" Виктория Велюга рассказала, что если вам доставили плохие или некачественные продукты и товары, то после обращения к поставщикам можно либо их заменить, либо вернуть деньги. Об этом она заявила агентству "Прайм" .

Однако не во всех случаях ситуация складывается подобным образом. Если вам отказали в замене или возврате средств, то необходимо составить претензию в двух экземплярах в свободной форме. В ней нужно указать информацию о продавце и покупателе, дате покупки, приобретённом товаре, а также обозначить требования, проставить дату и подпись. Один экземпляр необходимо отдать продавцу вместе с тем товаром, на который у вас жалоба, а также с чеком за покупку. Второй экземпляр остаётся у вас, но вы должны получить отметку о принятии с датой, подписью и печатью.