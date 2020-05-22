Специалист рассказал, что делать с "просрочкой" при доставке еды

Юрист правовой фирмы "Интеллектуальный капитал" Виктория Велюга рассказала, что если вам доставили плохие или некачественные продукты и товары, то после обращения к поставщикам можно либо их заменить, либо вернуть деньги. Об этом она заявила агентству "Прайм".
— В соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" покупатель вправе получить возврат уплаченных денежных средств или замену некачественного товара. Любые рестораны, кафе и магазины дорожат своей репутацией, поэтому подавляющее большинство точек питания вернёт деньги или заменит испорченный продукт. Для этого необходимо позвонить в контактный центр продавца или написать обращение онлайн, — отметила специалист.
Однако не во всех случаях ситуация складывается подобным образом. Если вам отказали в замене или возврате средств, то необходимо составить претензию в двух экземплярах в свободной форме. В ней нужно указать информацию о продавце и покупателе, дате покупки, приобретённом товаре, а также обозначить требования, проставить дату и подпись. Один экземпляр необходимо отдать продавцу вместе с тем товаром, на который у вас жалоба, а также с чеком за покупку. Второй экземпляр остаётся у вас, но вы должны получить отметку о принятии с датой, подписью и печатью.
Если же вам отказали и в магазине, то необходимо обращаться в суд с требованием возместить компенсацию за моральный ущерб и судебные расходы.