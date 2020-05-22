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В Еврейской АО при взрыве газа в доме погиб один человек

Здание было полностью разрушено.

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Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

В посёлке Приамурский Еврейской автономной области произошёл взрыв бытового газового баллона в частном доме. Как сообщает Лайфу источник в экстренных службах, в результате происшествия погиб один человек, по предварительным данным, это хозяин дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской АО заявили, что взрыв произошёл рано утром, на место немедленно выдвинулись пожарные.

Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

В результате происшествия дом полностью разрушился. В данный момент спасатели локализуют пожар, а также разбирают завалы.

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