В Еврейской АО при взрыве газа в доме погиб один человек

В посёлке Приамурский Еврейской автономной области произошёл взрыв бытового газового баллона в частном доме. Как сообщает Лайфу источник в экстренных службах, в результате происшествия погиб один человек, по предварительным данным, это хозяин дома.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской АО заявили, что взрыв произошёл рано утром, на место немедленно выдвинулись пожарные.
Фото © Пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
В результате происшествия дом полностью разрушился. В данный момент спасатели локализуют пожар, а также разбирают завалы.