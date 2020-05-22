Конгресс США внёс законопроект, запрещающий "безрассудство" Трампа

В Конгресс США был внесён законопроект, который не позволяет президенту США самостоятельно принимать решения о выходе страны из каких-либо международных соглашений. Документ был зарегистрирован спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

– Безрассудный выход президента Трампа из Договора по открытому небу окажет длительное влияние на нашу способность отслеживать российскую военную деятельность, которая может угрожать интересам США и наших союзников. Конгресс больше не может ждать, чтобы утвердить нашу конституционную прерогативу, – приводятся в документе слова сенатора Эда Марки, члена комитета Конгресса по международным отношениям.

Законопроект под названием "Акт о предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения конгресса" (PAUSE) предполагает, что в будущем любому президенту США, прежде чем прекращать участие страны в каком-либо международном согласшении, сперва придётся получать одобрение Конгресса, а не просто уведомлять его как это делается сейчас.