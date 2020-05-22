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Конгресс США внёс законопроект, запрещающий "безрассудство" Трампа

Дата рассмотрения документа законодателями пока неизвестна.

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В Конгресс США был внесён законопроект, который не позволяет президенту США самостоятельно принимать решения о выходе страны из каких-либо международных соглашений. Документ был зарегистрирован спустя несколько часов после того, как Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

Безрассудный выход президента Трампа из Договора по открытому небу окажет длительное влияние на нашу способность отслеживать российскую военную деятельность, которая может угрожать интересам США и наших союзников. Конгресс больше не может ждать, чтобы утвердить нашу конституционную прерогативу, – приводятся в документе слова сенатора Эда Марки, члена комитета Конгресса по международным отношениям.

Законопроект под названием "Акт о предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения конгресса" (PAUSE) предполагает, что в будущем любому президенту США, прежде чем прекращать участие страны в каком-либо международном согласшении, сперва придётся получать одобрение Конгресса, а не просто уведомлять его как это делается сейчас.

Ранее председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу.

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