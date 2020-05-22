СМИ сообщили о встрече представителей США и России по вопросу продления СНВ-3

В ближайшее время может состояться встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на которой будет обсуждаться судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.