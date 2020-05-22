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СМИ сообщили о встрече представителей США и России по вопросу продления СНВ-3

По данным журналистов, стороны завершают согласование повестки встречи.

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Фото © ТАСС

В ближайшее время может состояться встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, на которой будет обсуждаться судьба Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Стороны завершают согласование повестки встречи, которая, вероятно, пройдёт в Вене, — говорится в публикации.

По данным издания, США в ходе переговоров намерены обсудить не только продление соглашения, но также и подписание документа Китаем. Как ранее заявил американский спецпредставитель, именно участие КНР станет главным условием заключения договора.

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