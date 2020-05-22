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На военной базе или в гольф-клубе. В Белом доме обвинили РФ в слежке за Трампом

Ранее в Штатах заявили, что намерены покинуть Договор об открытом небе.

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Россия во время полётов над территорией США в рамках Договора об открытом небе следила за тем, где находится американский лидер Дональд Трамп. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп Дэвид (военная база. — Прим. Лайфа) или Бедминстер (место, где расположен гольф-клуб Трампа. — Прим. Лайфа), отметил советник.

По его мнению, тем самым Россия использовала договор не по назначению.

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