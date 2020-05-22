Renault показала обновлённый кроссовер Kaptur для российского рынка

Видео © Renault

Французский автопроизводитель Renault представил обновлённую версию своего кроссовера Kaptur для российского рынка. Из-за ситуации с распространением коронавируса презентация модели прошла в онлайн-формате.

— "Renault Россия" открывает новую главу в истории автомобилей, созданных специально для российского рынка, — говорится в сообщении компании.

Автомобиль можно отличить от предшественника по решётке радиатора с хромированными вставками, новому дизайну колёсных дисков и светодиодным повторителям в зеркалах. При заказе теперь доступен синий цвет кузова и серебристая крыша, а всего их — 24 комбинации.

В интерьере были использованы более качественные материалы, а также доработана эргономика и расположение кнопок на центральной консоли. Помимо этого в салоне также появилась фоновая подсветка, цвет которой можно поменять в любой момент в зависимости от настроения. Рулевая колонка получила регулировку по вылету и высоте.

Под капотом у новинки турбомотор TCe 150 объёмом 1,33 литра мощностью 150 лошадиных сил или 1,6-литровый двигатель мощностью 114 лошадей. На выбор есть два варианта трансмиссии: бесступенчатый вариатор CVT X-Tronic или механическая коробка передач. Цена автомобиля с атмосферником, механикой и передним приводом стартует с 1 020 000 рублей.