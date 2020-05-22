МВФ и Украина предварительно достигли соглашения о кредите в пять миллиардов долларов

Международный валютный фонд достиг договорённости с Украиной о резервном кредите на полтора года, который позволит украинским властям использовать 3,6 миллиарда SDR, что эквивалентно пяти миллиардам долларов.

— Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 миллиарда SDR (эквивалентно пяти миллиардам долларов) нацелен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки в помощь властям для борьбы с последствиями шока от CoViD-19, — рассказала глава группы переговорщиков со стороны МВФ Иванна Владкова Голлар.

Руководство МВФ должно рассмотреть данное соглашение в ближайшие несколько недель.