СМИ сообщили о сбитых неподалёку от столицы Ливии турецких беспилотниках

Один из БПЛА был уничтожен во время попытки атаки позиций Ливийской национальной армии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с разницей в несколько часов сбила два турецких беспилотника неподалёку от столицы страны Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, один из летательных аппаратов был сбит средствами ПВО во время атаки на позиции войск Хафтара у города Тархуна, который расположен в 65 километрах от столицы. Уничтожение второго БПЛА также произошло около данного города, однако другие обстоятельства не указываются.

Фото © Al Arabiya

В Ливии на протяжении нескольких последних лет продолжается политический кризис, вызванный тем, что в стране фактически установилось двоевластие. Восточная её часть находится под управлением парламента и поддерживается Ливийской национальной армией, тогда как в столице страны Триполи заседает международно признанное Правительство национального согласия.