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Атаки БПЛА

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Регион
Опубликовано 22 мая 2020, 02:22
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СМИ сообщили о сбитых неподалёку от столицы Ливии турецких беспилотниках

Один из БПЛА был уничтожен во время попытки атаки позиций Ливийской национальной армии.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара с разницей в несколько часов сбила два турецких беспилотника неподалёку от столицы страны Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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По данным журналистов, один из летательных аппаратов был сбит средствами ПВО во время атаки на позиции войск Хафтара у города Тархуна, который расположен в 65 километрах от столицы. Уничтожение второго БПЛА также произошло около данного города, однако другие обстоятельства не указываются.

Фото © Al Arabiya

Фото © Al Arabiya

В Ливии на протяжении нескольких последних лет продолжается политический кризис, вызванный тем, что в стране фактически установилось двоевластие. Восточная её часть находится под управлением парламента и поддерживается Ливийской национальной армией, тогда как в столице страны Триполи заседает международно признанное Правительство национального согласия.

В январе текущего года стороны были близки к заключению договора и прибыли с этой целью в Москву. Однако после того, как под документом поставили подписи глава ПНС и председатель Высшего государственного совета, Хафтар сперва попросил время на раздумья, а потом и вовсе уехал из России.

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Фото © Pixabay

Сергей Тюленин
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