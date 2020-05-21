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Клип группы Little Big на песню Uno набрал 100 миллионов просмотров

Ранее из участников Евровидения это удавалось только певице из Израиля.

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Клип известной российской группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты должны были выступать на Евровидении, набрал более ста миллионов просмотров на официальном канале конкурса в "Ютубе".

Сообщается, что этот ролик побил рекорд по скорости набирания популярности за всю историю. Стоит отметить, что это самый просматриваемый клип среди участников конкурса в этом году. Ближайшим преследователем видео российской группы стал ролик певицы из Азербайджана Эфенди с композицией "Клеопатра" — пять миллионов просмотров. В общей сумме видео других исполнителей, которые должны были представлять свои страны на музыкальном конкурсе, набрали около 70 миллионов просмотров.

Это лишь второе видео, которое пересекло рубеж в сто миллионов просмотров. Ранее это удалось лишь победительнице Евровидения из Израиля, которую зовут Netta. Клип на песню Toy просмотрело более 131 миллиона пользователей.

Напомним, конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах, был отменён из-за вспышки коронавируса. Вместо традиционного шоу состоялось "специальное" — "Европа зажигает свет", на котором выступили артисты, заявленные на участие в нынешнем году, а также участники прошлых лет. В следующем году шоу пройдёт в Роттердаме.

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