Клип группы Little Big на песню Uno набрал 100 миллионов просмотров

Клип известной российской группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты должны были выступать на Евровидении, набрал более ста миллионов просмотров на официальном канале конкурса в "Ютубе".

Сообщается, что этот ролик побил рекорд по скорости набирания популярности за всю историю. Стоит отметить, что это самый просматриваемый клип среди участников конкурса в этом году. Ближайшим преследователем видео российской группы стал ролик певицы из Азербайджана Эфенди с композицией "Клеопатра" — пять миллионов просмотров. В общей сумме видео других исполнителей, которые должны были представлять свои страны на музыкальном конкурсе, набрали около 70 миллионов просмотров.

Это лишь второе видео, которое пересекло рубеж в сто миллионов просмотров. Ранее это удалось лишь победительнице Евровидения из Израиля, которую зовут Netta. Клип на песню Toy просмотрело более 131 миллиона пользователей.