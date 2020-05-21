ЦИК разморозила деньги для подготовки голосования по поправкам в конституцию

Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о разморозке денежных средств на голосование по поправкам в конституцию, чтобы избежать форс-мажоров при назначении новой даты его проведения. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома на своей официальной странице во "ВКонтакте".
— Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае (вопрос только в определении даты его проведения), мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий. Правовым основанием для этого продолжает оставаться указ президента РФ о наделении избирательных комиссий функциями по подготовке организации общероссийского голосования, — рассказали в пресс-службе.
В ЦИК отметили, что в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки и открытием некоторых организаций и предприятий должны приниматься решения по распределению в том числе денежных средств на изготовление печатных материалов, оборудование мест для голосования и другое. Представители Центризбиркома уверены, что данное постановление поможет регионам избежать непредвиденных ситуаций, когда будет назначена новая дата голосования.