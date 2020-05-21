Украинский мэр подаст в суд на Зеленского за оскорбления

Мер украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил, что готовит документы для подачи искового заявления на президента страны Владимира Зеленского, который в ходе пресс-конференции назвал градоначальника "бандитом" из-за уголовных дел, которые ведутся против него в настоящий момент.

Пока единственным подтверждением намерений мэра является его комментарий в "Фейсбуке", оставленный им под записью украинского юриста Валерия Макеева. Тот поинтересовался у подписчиков их мнением насчёт развития ситуации между президентом и мэром. Последний также решил высказаться.

— Уже готовим [иск], — написал Бондаренко.

Мэр также прокомментировал и уголовные дела, о которых говорил Зеленский. По его словам, все они были возбуждены из-за его политической деятельности. Он также отметил, что их количество — 19 штук — стало открытием даже для его адвоката.