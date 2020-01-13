Маршал Хафтар попросил в Москве время на изучение соглашения о перемирии
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Подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об итогах переговоров ливийских сторон в Москве: глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж подписал соглашение о перемирии, а командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время на изучение документа.
По словам Лаврова, "интенсивные консультации" с участием ливийских сторон проходили с самого утра при поддержке министров иностранных дел и обороны Турции и России. Он констатировал, что на саммите был достигнут определённый прогресс. Итоговое соглашение, как отметил глава МИД РФ, позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. Документ стал предметом достаточно серьёзных переговоров.
В итоге подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.
— Командующий Ливийской национальной армией маршал Х. Хафтар и председатель палаты депутатов Ливии в Тобруке А. Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Надеюсь, что это решение будет позитивным, — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой.
Он заверил, что турецкий и российский представители продолжат оказывать ливийским сторонам содействие в урегулировании.
Ранее Лайф сообщал, что 8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой они призвали все стороны конфликта к прекращению огня. Ливийская армия под руководством Халифы Хафтара согласилась на такой шаг, но пообещала "жестокий ответ" в случае нарушения соглашения. Сегодня ливийские стороны прибыли в Москву для участия в переговорах.