Маршал Хафтар попросил в Москве время на изучение соглашения о перемирии

Подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об итогах переговоров ливийских сторон в Москве: глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж подписал соглашение о перемирии, а командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время на изучение документа.

По словам Лаврова, "интенсивные консультации" с участием ливийских сторон проходили с самого утра при поддержке министров иностранных дел и обороны Турции и России. Он констатировал, что на саммите был достигнут определённый прогресс. Итоговое соглашение, как отметил глава МИД РФ, позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. Документ стал предметом достаточно серьёзных переговоров.

В итоге подписи под соглашением поставили Фаиз Сарадж и председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

— Командующий Ливийской национальной армией маршал Х. Хафтар и председатель палаты депутатов Ливии в Тобруке А. Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Надеюсь, что это решение будет позитивным, — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой.

Он заверил, что турецкий и российский представители продолжат оказывать ливийским сторонам содействие в урегулировании.