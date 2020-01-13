МИД РФ подтвердил переговоры Сараджа и Хафтара в Москве

Встреча состоится в рамках реализации инициативы президентов России и Турции, достигнутой на саммите в Стамбуле.

Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар сядут сегодня, 13 января, за стол переговоров в Москве. Информацию о намечающейся встрече враждующих сторон подтвердили в МИД России.

— В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции, — рассказали журналистам во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД уточнили, что на переговорах будут присутствовать Сарадж, Хафтар и "представители других ливийских сторон".