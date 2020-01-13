МИД РФ подтвердил переговоры Сараджа и Хафтара в Москве
Халифа Хафтар. Фото © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
Встреча состоится в рамках реализации инициативы президентов России и Турции, достигнутой на саммите в Стамбуле.
Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар сядут сегодня, 13 января, за стол переговоров в Москве. Информацию о намечающейся встрече враждующих сторон подтвердили в МИД России.
— В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции, — рассказали журналистам во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД уточнили, что на переговорах будут присутствовать Сарадж, Хафтар и "представители других ливийских сторон".
Ранее Лайф сообщал, что 8 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой они призвали все стороны конфликта к прекращению огня. Ливийская армия под руководством Халифы Хафтара согласилась на такой шаг, но пообещала "жестокий ответ" в случае нарушения соглашения.