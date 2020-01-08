Путин и Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии

Президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган призвали к прекращению огня в Ливии с 12 января. Совместное заявление лидеров двух стран принято по итогам сегодняшних переговоров в Стамбуле. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Президенты Эрдоган и Путин призвали к прекращению огня в Ливии, которое должно вступить в силу в 00:00 12 января, — сказал министр.

По его словам, также обсуждались ситуация в Сирии, Ираке, напряжённость отношений между Ираном и США.