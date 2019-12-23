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Фельдмаршал Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Он призвал граждан сплотиться и дать отпор внешней агрессии, под которой подразумевает введение войск Турции.

вчера в 22:19

Фото © ТАСС

В Ливии командующий национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в её ряды. Основание — необходимость подготовиться для ответа на агрессию извне. Об этом сообщает Al Arabiya.

Фельдмаршал заявил, что вскоре битва за Триполи завершится, и армия готова принять новый вызов.

И я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну, — сказал Халифа Хафтар.

Он обратился к ливийцам с призывом сплотиться, чтобы "противостоять врагу". Фельдмаршал обвинил президента Турции Реджепа Эрдогана в попытке через войну в Ливии поставить под угрозу "национальную безопасность арабов".

Напомним, два дня назад парламент Турции разрешил президенту отправить войска в Ливию. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, против которого воюет Хафтар, запросило у Анкары военной поддержки. Реджеп Тайип пообещал помочь.

Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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