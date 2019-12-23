Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

— В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против , — сообщил председатель ВНСТ.

Ранее стало известно, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запросило у Анкары военной поддержки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь. 30 декабря Партия справедливости и развития, председателем которой является Эрдоган, внесла в ВНСТ соответствующий законопроект. Согласно документу, на первом этапе речь может идти об отправке военных специалистов для обучения бойцов ПНС.