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#турция#ливия#реджептайипэрдоган

Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Во время голосования в поддержку соответствующего документа высказалось 325 депутатов из 509.

вчера в 16:02
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Фото © TBMM

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) большинством голосов приняло законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию. Итоги голосования огласил спикер парламента Мустафа Шентоп.

В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против, — сообщил председатель ВНСТ.

Ранее стало известно, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запросило у Анкары военной поддержки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь. 30 декабря Партия справедливости и развития, председателем которой является Эрдоган, внесла в ВНСТ соответствующий законопроект. Согласно документу, на первом этапе речь может идти об отправке военных специалистов для обучения бойцов ПНС.

Алёна Темирчиева

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