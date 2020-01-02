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Опубликовано 2 января 2020, 19:02

Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Фото © TBMM

Фото © TBMM

Во время голосования в поддержку соответствующего документа высказалось 325 депутатов из 509.

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) большинством голосов приняло законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию. Итоги голосования огласил спикер парламента Мустафа Шентоп.

В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против, — сообщил председатель ВНСТ.

Ранее стало известно, что Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запросило у Анкары военной поддержки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь. 30 декабря Партия справедливости и развития, председателем которой является Эрдоган, внесла в ВНСТ соответствующий законопроект. Согласно документу, на первом этапе речь может идти об отправке военных специалистов для обучения бойцов ПНС.

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Алёна Темирчиева
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