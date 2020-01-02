Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

Во время голосования в поддержку соответствующего документа высказалось 325 депутатов из 509.

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) большинством голосов приняло законопроект, предусматривающий отправку военнослужащих в Ливию. Итоги голосования огласил спикер парламента Мустафа Шентоп.

— В голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 — против, — сообщил председатель ВНСТ.