СМИ: Ливия запросила у Турции военной поддержки
Фото © Pixabay
Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал направить войска уже в следующем месяце.
Правительство национального согласия Ливии запросило у Турции военной поддержки, сообщает Reuters со ссылкой на представителя страны.
Чиновник в Триполи подтвердил, что был сделан официальный запрос на турецкую военную поддержку в воздухе, на земле и на море.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отправит войска в Ливию уже в следующем месяце.
Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что будет сбивать гражданские самолёты, которые используются для перевозки оружия.