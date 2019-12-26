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Опубликовано 26 декабря 2019, 23:43

СМИ: Ливия запросила у Турции военной поддержки

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал направить войска уже в следующем месяце.

Правительство национального согласия Ливии запросило у Турции военной поддержки, сообщает Reuters со ссылкой на представителя страны.

Чиновник в Триполи подтвердил, что был сделан официальный запрос на турецкую военную поддержку в воздухе, на земле и на море.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция отправит войска в Ливию уже в следующем месяце.

Ранее Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что будет сбивать гражданские самолёты, которые используются для перевозки оружия.

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Дарья Хомякова
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