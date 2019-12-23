Армия Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолёты с оружием на борту

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что будет сбивать гражданские самолёты, которые используются для перевозки оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

По его словам, ЛНА удалось отследить Boeing 747-412, который летел из Стамбула в Ливию. По информации ливийской стороны, на его борту находилась военная техника.

— Гражданский статус воздушного судна аннулируется, если оно используется в военных целях, — подчеркнул аль-Мисмари, мотивировав таким образом намерение ЛНА сбивать подобные воздушные суда.

Правительство Турции 21 декабря ратифицировало заключённый с Правительством Ливии меморандум о военном сотрудничестве. До этого президент Турции Тайип Эрдоган говорил о возможной отправке военных из Турции в Ливию в случае, если её власти обратятся к Анкаре с такой просьбой.

Проблему Ливии турецкий лидер обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. 17 декабря Эрдоган провёл с ним телефонные переговоры, где особо подчёркивалась необходимость борьбы с террористическими группировками.