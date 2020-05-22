Врач рассказал, как правильно подобрать солнцезащитные очки

В преддверие лета врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков рассказал, какие необходимо покупать солнцезащитные очки, чтобы обезопасить свои глаза. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам специалиста, очки необходимо покупать только в специализированных магазинах. Таким образом, человек сможет себя защитить от подделки или некачественного товара, который, в том числе, не обеспечивает необходимую защиту глаза от ультрафиолета. Это может привести к различным заболеваниям, в частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии.

Куренков также отметил, что очки необходимо носить при вождении автомобиля, на прогулках, а также на пляже.

– Для прогулок, хождения по улице и на природе подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50-процентным затемнением. В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения – 75%. Оттенок затемнения – коричневый, синий, зеленый – выбирает пользователь на свой вкус, – добавил эксперт.